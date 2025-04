Senador destaca necessidade de controle das despesas públicas

Ao assumir esta semana a presidência da Comissão Mista de Orçamento (composta por deputados e senadores) do Congresso Nacional, o senador paraibano Efraim Filho (União) sublinhou que na realidade orçamentária atual as despesas obrigatórias representam 90% do orçamento do Brasil.

Apenas 10% são discricionários (passíveis de redirecionamento).

“É por isso que temos a responsabilidade de saber escolher bem e entender que as palavras da moda no Brasil, equilíbrio e responsabilidade fiscal, devem ser a premissa desta comissão”, realçou o senador.

“Equilíbrio não se faz apenas pelo lado da receita, aumentando imposto para arrecadar, arrecadar e arrecadar. Também se faz pelo lado de despesa. É qualificar o gasto público, reduzir custos e eliminar o desperdício”, acrescentou Efraim.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

