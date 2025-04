Lucas Ribeiro espera crescimento do PP com a filiação de senadora e prefeitos

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro acredita que o Progressistas vai garantir maior espaço na federação com o União Brasil, com a filiação da senadora Daniella Ribeiro e de prefeitos que estavam filiados ao PSD, cuja legenda está agora sob o comando do ex-deputado federal Pedro Cunha Lima, adversário político do grupo governista.

“É mais uma passo para isso e na semana que vem, se Deus quiser, estaremos participando da volta dela ao Progressistas e a gente tem a confiança no partido de que seremos bem acomodados nessa questão da federação”, explicou.

Com a saída da senadora Daniella Ribeiro do PSD, que exerceu o cargo de presidente da legenda, Lucas Ribeiro revelou ainda que já convidou todos os prefeitos paraibanos filiados ao PSD a ingressarem no PP.

“Temos feito o diálogo com eles desde o momento em que a senadora anunciou a saída do PSD e a gente espera que no ato de filiação, que acontecerá na Paraíba, no mês de maio, esperamos contar também com a participação de todos esses aliados que estão no PSD e que virão para o Progressistas”, completou.