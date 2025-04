Fábio Ramalho anuncia que prefeito de Campina vai indicar novo líder na Câmara

Em entrevista à Rede Ita, repercutida neste sábado (12) na programação da Caturité FM, o novo chefe de gabinete da Prefeitura de Campina Grande, Fábio Ramalho, revelou que o prefeito Bruno Cunha Lima deverá anunciar, já nos próximos dias, o nome do novo líder do governo na Câmara Municipal.

A função, atualmente sem titular, é estratégica para o diálogo entre Executivo e Legislativo, e a definição do novo nome vem sendo aguardada com expectativa nos bastidores políticos da cidade.

“Essa semana próxima o prefeito já estará indicando o seu líder, que não vai ter nenhuma dificuldade, até porque quem é que não quer defender uma gestão que traz emprego para Campina Grande, que faz com que as secretarias avancem, com que as obras sejam entregues?”, afirmou Fábio.

Ele destacou que a determinação do prefeito Bruno é fortalecer ainda mais a relação com a Câmara Municipal e manter o clima de harmonia entre os poderes. “Foi um dos maiores pedidos do prefeito: que pudéssemos fazer um estreitamento ainda maior com a Câmara, com a Prefeitura, com os secretários. Quem ganha com essa interação é a população”, reforçou.

O novo chefe de gabinete também elogiou o papel do presidente da Casa, vereador Saulo Noronha, classificando-o como uma “referência entre os presidentes de Câmaras de Campina Grande” e como “grande mediador” no processo de diálogo institucional.