Efraim acredita que filiação de Daniella a ao PP não mudará o comando do União Brasil

O senador Efraim Filho voltou a comentar sobre o processo de federação entre o seu partido, o União Brasil, e o Progressistas. Ele acredita que mesmo com a filiação da senadora Daniella Ribeiro ao Progressistas não mudará o comando do União Brasil na federação na Paraíba.

Segundo ele, a chegada da senadora ao PP já estava precificada desde o começo e que não vai alterar a correlação de forças na disputa por uma eventual federação que possa acontecer.

Contudo, o senador revelou que as discussões sobre a federação avançaram muito pouco e devem haver mais reuniões com as executivas em Brasília.

“Portanto, ainda é algo bastante incerto”, avaliou.

Ele argumentou também que, vencidas as discussões em nível nacional, irão acontecer ainda as dos estados e nos estados continuam os impasses, a exemplo da Paraíba, pois o tamanho que o União Brasil e o PP têm não permite que haja imposição nem de um lado nem do outro.

“É por isso que a gente tem, com serenidade, colocado a situação de que é preciso haver essa construção do diálogo, uma avaliação sobre a candidatura ao governo, seja por pesquisa ou outros critérios”, disse.

O senador lembrou ainda que na minuta da federação foi retirado do estatuto o artigo que dizia a respeito da candidatura nata, ou seja, sobre o direito de quem estiver no cargo disputar a reeleição, especialmente nas candidaturas majoritárias sendo governador e vice-governador.

Ele garantiu que está tranquilo e sereno e que esteve com o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP) em alguns eventos políticos, e que os dois estão aguardando o desenrolar dos fatos.