Senadora Daniella Ribeiro volta a se filiar no Progressistas

A senadora Daniella Ribeiro está de volta ao Progressistas, partido pelo qual foi eleita a primeira senadora pela Paraíba. A filiação de Daniella aos quadros do Progressistas acontecerá no próximo dia 23 de abril, em Brasília, ao lado do presidente do partido, o senador Ciro Nogueira.

Sobre o retorno de Daniella, o presidente disse que todos a recebem com alegria. “É uma grande notícia para todos nós, progressistas, do país, que é a volta de Daniella, essa referência de senadora que luta pelas mulheres do Brasil. Estamos muito felizes com o seu retorno”, declarou Nogueira.

Daniella, por sua vez, disse que está muito feliz em voltar ao Progressistas, onde tem história tanto em Brasília como na Paraíba. “É um dia muito importante, de retornar ao partido que me trouxe muitas alegrias, através do qual desenvolvi e vou desenvolver vários projetos e ações”, destacou a senadora.

Dentre as muitas ações desenvolvidas por Daniella pelo Progressistas estão o projeto ‘Você no Senado’, através do qual levou estudantes, professores e jornalistas para conhecer os bastidores do Congresso Nacional; e os eventos do PP Mulher, eventos que reuniam mulheres em municípios da Paraíba.