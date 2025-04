Prefeito de João Pessoa nomeia mais seis auxiliares do primeiro escalão

O Diário Oficial do Município desta sexta-feira (11) trará a nomeação de mais seis auxiliares para compor o primeiro escalão da equipe na nova gestão do prefeito Cícero Lucena.

Os nomeados são Bruno Farias (Desenvolvimento Econômico e Trabalho), João Bosco Ferraz (executivo do Desenvolvimento Econômico e Trabalho); Rodrigo Trigueiro (executivo de Cuidado e Proteção Animal); Euripedes Leal (superintendente adjunto do IPM-JP); Vaulene Rodrigues (coordenadora-geral do Programa João Pessoa Sustentável); e Dema Macedo (diretor de Parques da Semam).

Todos os secretários e executivos foram exonerados, através de um decreto assinado no último dia 7 de janeiro, como medida preparatória da nomeação da nova equipe de governo, iniciado em janeiro desse ano.

Com as exceções das servidoras que estejam gestantes ou em gozo de licença-maternidade, e dos servidores em gozo de auxílio-doença ou licença para tratar da própria saúde, todos os dirigentes da administração indireta, além de demais ocupantes de cargos em comissão e funções de livre nomeação também foram exonerados.