Prefeito comemora 100 dias de gestão e não descarta disputa pelo governo da Paraíba

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas), comemorou nesta quinta-feira (10) os 100 dias de gestão à frente da Prefeitura Municipal de João Pessoa, apresentando uma série de obras, investimentos e ações na Capital, incluindo anúncio de concurso na área da Educação. Ele destacou ainda que está de olho no processo eleitoral de 2026.

“Eu tenho a compreensão de que o mais importante para o Estado, é a gente manter esse modelo de gestão que a Paraíba está vivendo. Esse crescimento de um governo municipalista, que interioriza também as suas ações e não fica só na capital. Acho que isso é o mais importante e que todos nós devemos ter a responsabilidade e o compromisso com isso. Quanto ao nome de quem melhor tocar isso, vai ser discutido no momento oportuno”, destacou.

Indagado se em uma futura pesquisa os números apontarem favoráveis a ele como candidato ao governo, mas “o cavalo passar selado”, Cícero foi enfático ao dizer que monta até sem sela.

O prefeito comentou ainda sobre a possibilidade de fazer composição com o PSD, que agora tem Pedro Cunha Lima na presidência. Ele frisou que política se faz com diálogo.

“Primeiro nós temos que conversar com quem é da base. Consolidar a união da base e, consequentemente, a partir daí quem estiver à frente representando essa base é quem vai ter que conversar com aqueles que a própria base concordar”, explicou.