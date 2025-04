Deputado se diz oposição ao governo estadual de forma equilibrada

O suplente de deputado Manoel Ludgério (PSDB) assumiu o mandato afirmando-se um integrante da bancada de oposição ao governo e que sempre foi oposição ao governador João Azevêdo (PSB).

Ludgério negou que em nenhum momento apoiou o governo e sempre se mostrou de forma equilibrada dentro da Assembleia Legislativa. “Uma coisa é você ser um homem equilibrado e outra coisa é ser um homem desequilibrado. Eu nunca fui desequilibrado em nove mandatos que exerci e nem serei”, disse.

Segundo ele, na hora de criticar se critica com bons modos, mas nunca baixando o nível. “Sou oposição com decência, com educação, da forma que sempre fui”, destacou sem seguida.

O deputado também externou ainda ressentimentos com os colegas de partido Camila Toscano e Tovar Correia Lima por não terem cedido a vaga para que ele assumisse a suplência, vindo acontecer somente agora com a saída do deputado Fábio Ramalho, que está como secretário na Prefeitura de Campina Grande.

“A política não significa que é a essência de quem está participando da vida pública. Na política você vence ou tem insucesso. Sem os meus votos, o PSDB só tinha feito dois deputados”, enfatizou.

Ele lembrou que seu insucesso nas urnas das eleições de 2022 se deu por conta do deputado Aguinaldo Ribeiro, que havia conseguido uma intervenção no PSD, que estava sob seu comando e ele e o deputado Romero Rodrigues e todos filiados tiveram que migrar para outros partidos.

O que lhe restou foi filiar-se de última hora ao PSDB e por 80 votos o partido não fez o quarto deputado. Porém, o acordo, após Pedro Cunha Lima ter passado para o segundo turno das eleições na disputa pelo governo da Paraíba, era de que haveria revezamento entre os deputados para que os suplentes assumissem.

“Mas, infelizmente, os deputados não compreenderam isso e só o deputado Fábio, pela segunda vez, teve esse gesto de elegância para permitir a nossa presença aqui na Assembleia Legislativa”, ressaltou.