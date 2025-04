A deputada Camila Toscano afirmou ser favorável à fusão entre seu partido PSDB e o Podemos, até porque há uma boa relação com o partido e com os dois deputados federais, Romero Rodrigues e Ruy Carneiro, porém ainda não sabe se ficará na nova legenda, que deverá surgir com a fusão.

“Se for para fortalecer a todos nós, não vejo por que não fazer. É algo que a legislação inova, há poucos anos começou isso e a intenção é essa: fortalecer partidos, unir partidos para que se tornem mais fortes. Eu não vejo problemas, porque o Podemos está na mesma linha que nós estamos. Está na oposição, tem os mesmos pensamentos. Então, na Paraíba não teria problemas”, disse.

Sobre a sua saída do PSDB para o União Brasil, a deputada disse que tudo não passa de suposições, pois tem até abril do próximo ano para definir, que é o prazo para que os candidatos possam trocar de partido e concorrer às eleições.