Na noite desta segunda-feira (07), o vice-prefeito de Campina Grande, Alcindor Villarim, e o chefe de gabinete, Fábio Ramalho, reuniram o secretariado municipal para definir estratégias e metas que nortearão as ações da gestão nos próximos meses.

O encontro foi realizado no Gabinete do Prefeito e contou com a presença de secretários e assessores da administração municipal.

Durante a reunião, foi destacada a importância do diálogo constante e do trabalho integrado entre as secretarias para garantir avanços no município.

“Estamos todos confiantes de que seguiremos realizando um trabalho eficaz e bem direcionado, contribuindo para a construção de uma Campina Grande mais desenvolvida e fortalecida”, afirmou Alcindor Villarim.

O encontro foi marcado por um clima de produtividade, com alinhamento de objetivos e definição de estratégias voltadas para uma gestão pública participativa, atendendo as necessidades da população.