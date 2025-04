Pastor detona deputado paraibano; saiba a reação

O pastor Silas Malafaia, um dos organizadores da manifestação do domingo, bradou no caminhão de som que Hugo Motta (presidente da Câmara Federal) “está envergonhando o povo da Paraíba”.

Em evento ocorrido ontem na Associação Comercial de São Paulo, Hugo Motta comentou farpas que tem recebido por não pautar o projeto da Anistia.

“O que o Brasil precisa é de pacificação. Não é desequilibrando, aumentando a crise e distanciando as instituições que vamos resolver o problema e encontrar a saída para esse momento delicado e difícil que o Brasil enfrenta”, argumentou.

Motta realçou que os parlamentares necessitam ter “sensibilidade para corrigir algum exagero que vem acontecendo com relação a quem não merece receber uma punição”.

Noutro momento do encontro com empresários paulistas, Hugo Motta bradou: “Não contem com esse presidente para agravar uma situação do país que já não é tão boa. Vamos enfrentar com cautela, com o pé no chão, mas com esses dois pontos, sensibilidade e responsabilidade, para que o Brasil possa sair mais forte”.

