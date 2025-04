O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, esteve em Brasília nesta segunda-feira (7) para participar da 87ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), evento que reúne gestores municipais de diversas partes do Brasil. Durante o encontro, Bruno foi escolhido para integrar a nova diretoria da FNP, assumindo a vice-presidência de Desburocratização e Simplificação de Processos. A organização é composta por uma diretoria executiva, vice-presidências temáticas e um conselho fiscal.

A reunião abordou diversos temas de relevância para os municípios, como a Reforma Tributária e seus impactos locais, o Comitê Gestor do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), segurança pública, mobilidade urbana, financiamento de projetos, parcerias institucionais, inclusão socioprodutiva, mudanças climáticas e a participação feminina na política.

Em suas redes sociais, o prefeito campinense compartilhou sua satisfação com a nova conquista. “Representando Campina Grande, manifesto a alegria de ser eleito para a Vice-Presidência de Desburocratização e Simplificação de Processos”, escreveu Bruno, destacando sua participação no evento da FNP.

Criada em 1989, a FNP é a única entidade municipalista nacional dirigida exclusivamente por prefeitos e prefeitas no exercício de seus mandatos. A frente reúne todas as capitais e municípios com mais de 80 mil habitantes, totalizando 415 cidades de médio e grande porte, que abrigam 61% da população brasileira e geram 74% do PIB nacional (dados de 2021).

A FNP defende a autonomia dos municípios, buscando assegurar a participação plena das cidades no pacto federativo. Para isso, destaca-se por promover o envolvimento dos entes nas questões urbanas, além de concretizar um diálogo democrático com os poderes estaduais, federais e a sociedade civil.