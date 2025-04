Vídeo: Jhony Bezerra reforça foco do PSB/CG nas eleições de 2026 e 2028

O médico Jhony Bezerra foi eleito como presidente do diretório municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Campina Grande. Em entrevista, Jhony destacou a importância estratégica de Campina Grande para os planos políticos do PSB, tanto em nível estadual quanto municipal.

Ele ressaltou que a liderança do partido na oposição é um fator decisivo para a construção de um projeto sólido para os próximos pleitos.

“Nós temos a maior bancada da oposição na Câmara de Vereadores. É o partido que lidera as oposições”, afirmou.

Jhony também enfatizou a parceria com o governador João Azevêdo e a preparação da legenda para as eleições estaduais de 2026.

“Esse trabalho de fortalecimento visa o projeto de 2026 para as eleições estaduais, pois Campina Grande é uma cidade estratégica e importante”, explicou.

O novo presidente do PSB municipal ainda projetou os próximos passos da sigla para as eleições municipais de 2028, reforçando a necessidade de uma oposição unida.

“Nosso foco também é 2028. Nós não podemos deixar de acreditar nessa oposição unida que conquistou quase 100 mil votos pra prefeito”, finalizou.