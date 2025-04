O vereador Alexandre do Sindicato (União Brasil) voltou a criticar o Governo do Estado, desta vez por conta do aumento da alíquota do ICMS para compras online. Segundo o parlamentar, a medida prejudica ainda mais os paraibanos, que já sofrem com a alta carga tributária.

“No dia 1°, João Azevêdo deu um presente à Paraíba aumentando de 17 pra 20% o ICMS para compras online, nessa ânsia do Governo do Estado em arrecadar. E eu pergunto, onde estão nossos deputados estaduais?”, questionou Alexandre.

O vereador também comparou a situação tributária da Paraíba com a de estados vizinhos, apontando a desvantagem competitiva que, segundo ele, afeta consumidores e o comércio local.

“A Paraíba é o estado que mais paga impostos, e o retorno é mínimo para o nosso estado. É mais caro comprar carro na Paraíba do que no Rio Grande do Norte e Pernambuco”, afirmou.