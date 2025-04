Presidente do PT afirma que partido não vai disputar governo

O presidente do PT na Paraíba, Jackson Macêdo, confirmou que o partido não vai disputar o governo nas eleições de 2026, pois esse não é o objetivo principal dos petistas no pleito do próximo ano. O foco será a reeleição do presidente Lula.

“O PT não quer fazer parte de chapa majoritária. O PT quer que todo mundo esteja votando em Lula. De que adianta ganhar em 27 estados, eleger governos de esquerda, e o Bolsonaro voltar ao governo? Então, a prioridade do PT não é essa”, destacou.

Segundo Macêdo, Lula tem dito que troca três governadores por três senadores — essa tem sido a preocupação do presidente: conquistar aliados no Congresso Nacional. Um exemplo é o governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), caso ele dispute uma vaga no Senado. Já Veneziano Vital do Rêgo (MDB) ainda não está na conta, pois pode sair em uma chapa da direita.

Contudo, o petista aponta o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), mesmo não sendo de esquerda, como uma boa opção para disputar o governo da Paraíba, por ser um democrata que respeita as regras do jogo e se mostra preocupado com o crescimento do fascismo no país.

“Enquanto Bolsonaro zombava da vacina contra a Covid-19, Cícero estava organizando, de madrugada, as filas de carros para o povo se vacinar”, observou.

Portanto, Macêdo disse que não coloca Cícero Lucena na mesma balança da turma bolsonarista da Paraíba. “Mas é um nome que deve, sim, ser levado em consideração para 2026, até porque tem toda a disposição de construir o palanque do presidente Lula conosco”, avaliou.