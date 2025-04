Prefeito de João Pessoa toma posse como vice-presidente de Relações com o Congresso Nacional da FNP

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, tomou posse, na tarde desta segunda-feira (7), como vice-presidente de Relações com o Congresso Nacional da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), para o biênio 2025-2027. A solenidade de posse aconteceu em Brasília (DF), durante a 87ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos.

“Fico muito feliz em integrar esse quadro e me comprometo a zelar pelo princípio constitucional da autonomia municipal e garantir a plena e imprescindível participação dos municípios no pacto federativo e a cumprir fielmente as disposições estatutárias da entidade. O encontro está debatendo diversas pautas de interesse dos municípios, incluindo mudanças climáticas, mobilidade e segurança pública”, afirmou Cícero Lucena.

Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos – Fundada em 1989, a FNP é a única entidade municipalista nacional dirigida exclusivamente por prefeitas e prefeitos em exercício dos seus mandatos.

Reúne todas as capitais e os municípios com mais de 80 mil habitantes. Com tendência crescente, são 415 médias e grandes cidades, onde vivem 61% dos brasileiros e são produzidos 74% do Produto Interno Bruto (PIB) – dados de 2021 – do País. A entidade é organizada em diretoria executiva, vice-presidências temáticas, por faixa populacional, estaduais e um conselho fiscal.