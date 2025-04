Deputado Sargento Neto em ato pela anistia: “Não vamos nos acovardar”

O deputado estadual Sargento Neto, do PL, participou neste domingo do ato pró-anistia realizado em São Paulo, ao lado de parlamentares conservadores, lideranças políticas, autoridades e brasileiros dos quatro cantos do país que se uniram pacificamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante a mobilização, que reuniu uma verdadeira multidão na capital de São Paulo, os manifestantes cobraram que o presidente da Câmara dos Deputados, o paraibano Hugo Motta, paute a votação do projeto de lei que anistia os presos que participaram dos atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília.

“A única forma de combater os excessos extremos que têm sido praticados pelo Judiciário em um processo que é político e antijurídico será através da anistia, e o Congresso Nacional, enquanto instância de representação da vontade popular, tem esse dever de pautar a matéria”, comentou Sargento Neto.

Ainda segundo o deputado estadual, o ato deste domingo também volta a demonstrar a força da mobilização conservadora no Brasil.

“Mesmo com toda a perseguição, os brasileiros vão às ruas para mostrar seu apoio à liberdade, ao Estado democrático de direito, à agenda da proteção aos valores da família”, destacou o parlamentar.

O deputado voltou a afirmar seu total comprometimento com a luta da direita nacional e seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Não vamos nos acovardar; não vamos ceder às pressões e tentativas de intimidações. Estamos com o presidente Bolsonaro e estaremos unidos pela anistia e pela vitória em 2026”, assegurou.