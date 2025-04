PSB de Campina Grande avisa que a prioridade é a eleição de 2028

Novo presidente do PSB em Campina Grande – empossado no começo desta semana -, o ex-prefeitável Jhony Bezerra (foto) assinalou que “esse modelo de gestão implantado pelo PSB precisa permanecer. A gente precisa que o legado de João Azevêdo permaneça”.

Jhony disse que é preciso “fortalecer o partido para 2026”, mas ressaltou que “o nosso foco é a eleição de 2028”.

“Eu e Marinaldo (Cardoso, que estava ao seu lado), ex-candidato a vice-prefeito, incorporamos esse sentimento de esperança da cidade”, frisou o socialista.

“Estamos com o farol mirando 2028”, repetiu.

Jhony informou que pretende “fazer novas plenárias pelos bairros das cidade”.

“Está acontecendo um caos administrativo na cidade”, bradou.

Nem João Azevêdo (futuro presidente do PSB/PB) nem o deputado Gervásio Maia (atual presidente do PSB/PB) compareceram à posse de Jhony como novo dirigente municipal do partido.

*Notas publicadas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

