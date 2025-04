Presidente da OAB na Paraíba: ´penduricalhos´ são uma “anomalia”

“É uma anomalia, é algo que o Judiciário precisa enfrentar: a discussão de uma política remuneratória que garanta que o magistrado possa perceber o que merece, que deve ser compatível com as altas missões que exerce, mas há de se imaginar também a compatibilidade com o sistema constitucional e o sistema legal”, opinou o advogado Harrison Targino, presidente da seccional paraibana da OAB, ao tratar sobre os chamados ´penduricalhos´ que elevam substancialmente as remunerações no Judiciário.

Para o dirigente da OAB, “esse é um tema que está a desafiar a todos nós. A sociedade clama por uma equação adequada”.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.