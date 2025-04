Deputado contesta socialista sobre ocupação do PSB na chapa majoritária

O deputado federal, Mersinho Lucena (Progressistas) contestou as declarações da ex-deputada Pollyanna Werton sobre a reivindicação do PSB de duas vagas na chapa majoritária para de 2026, assim como também quer o Republicanos.

Para o deputado, essa matemática não fecha e sendo assim, não vai sobrar nada para o Progressistas e nem para o União Brasil, que vão formar a federação que está em vias de acontecer na Paraíba.

“Eu acredito que o consenso e o diálogo vão chegar no momento certo para a gente montar essa chapa para vencer, para dar continuidade a esse projeto (do governo João Azevêdo), e essa chapa não necessariamente tem que contar apenas um partido.É importante que tenhamos diversos arcos de alianças entre diversos partidos”, disse.

Conforme o deputado, há de se pensar também na questão geográfica da Paraíba sobre as lideranças que podem contribuir da região metropolitana, de Campina Grande, do sertão para nessa junção de forças fazer uma chapa com um candidato que vença as eleições.

Sobre a formação da chapa governista, o deputado acredita que até maio deverá ser definida. “A gente não pode cometer o erro de 2022, de deixar em cima da hora como aconteceu com o Republicanos apoiando Efraim e não apoiou Pollyanna. Todos os líderes têm a consciência de que precisamos ser mais ágeis nesse sentido”, avaliou.