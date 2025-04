A secretária do Desenvolvimento Humano, Pollyanna Werton, aliada de primeira hora do governador João Azevêdo e que já até aceitou ser escalada pelo governo para disputar uma vaga na Câmara Federal nas eleições de 2026, também defende que seu partido não deve abrir mão para outra chapa na disputa pela sucessão do governador.

“O PSB não vai abrir mão do melhor momento que está vivendo para outra chapa, para outros partidos. É claro que a gente precisa da aliança de todos eles. Eu não estou batendo o martelo, mas isso é um entendimento de partido. Eu sou uma mulher de partido, tenho discutido isso. O PSB merece essa condução e João Azevêdo merece ter também a oportunidade de disputar o Senado na chapa”, destacou.

Indagada sobre se há espaço para o restante dos demais aliados já que o PSB quer duas vagas na chapa majoritária, a socialista respondeu que tem espaço para todo mundo, mas citou os aliados que podem ficar de fora da majoritária a exemplo do Republicanos, que está com Hugo Motta na presidência da Câmara Federal e certamente vai para a reeleição, assim como a senadora Daniella Ribeiro (sem partido).

Para a secretária, é legítimo Azevêdo concorrer ao Senado como também é legítimo o PSB indicar mais vagas na chapa. “Isso é o óbvio. Historicamente, na Paraíba, quem faz essa indicação de governo é quem está com a caneta e João é bem avaliado”, disse. Ao ser lembrada que a caneta deve ficar com o vice-governador Lucas Ribeiro, ela esclareceu que isso pode ser conversado, pois a democracia exige cessão, concessão, diálogo, porque não se trata de um projeto de poder, mas sim de um governo que deu certo na Paraíba.

Para disputar o cargo de governador pelo PSB, a secretária citou os nomes do ex-prefeito de Sousa, Fábio Tyrone, dos secretários estaduais Deusdete Queiroga e Tibério Limeira e dela mesma, que disputou o Senado da República e foi bem avaliada nas eleições de 2022, mas perdeu a disputa para Efraim Filho (União Brasil).

“Nós ajudamos também a construir esse projeto que deu certo na Paraíba, e se perguntar aos paraibanos se querem mudança neste momento, não”, declarou Pollyanna Werton.