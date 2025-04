Presidente comenta vitória no STF sobre permanência no comando da Câmara de João Pessoa

O vereador Dinho Dowsley (PSD) comentou com a imprensa a respeito da vitória obtida no Supremo Tribunal Federal sobre sua permanência à frente da presidência da Câmara Municipal de João Pessoa. A ação foi questionada pelo representante do PDT, vereador João Almeida.

Ele vinha travando uma batalha judicial para justificar que a recondução ao mesmo cargo na Mesa Diretora foi antes do prazo determinado pela Justiça de 07/01/2021. Portanto, o vereador disputou a presidência apenas uma vez e não duas vezes.

Dinho disse que encarou a decisão judicial com naturalidade, pois em nenhum momento teve dúvidas do direito.

“O STF estabeleceu um marco temporal da data do dia 7 de janeiro de 2020 e um que não me atingia. Eu fui eleito dia primeiro de janeiro no meu primeiro mandato. Então, a lei não pode retroagir para me prejudicar e eu não tinha dúvidas que isso não iria me atingir “, explicou.

Contudo, o vereador disse ter ficado triste com o desgaste que o PDT o fez passar já que é um partido da base do governo, querendo procrastinar a posse dele na presidência da CMJP com ações na justiça. Dinho disse ainda que isso ocupou demais o seu tempo de trabalho para se defender de uma coisa que tinha o direito.

“Mas, isso agora tem um ponto final final porque a Paraíba não quer ver isso, e sim, o desenvolvimento para a nossa cidade. A população quer ver projetos de leis que beneficiem e essa celeuma só faz prejudicar a cidade”, avaliou.