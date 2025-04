João Azevêdo evitar comentar encontro com deputados

O governador João Azevedo (PSB) disse que “claro que não” poderia relevar o ´cardápio´ retórico do encontro que teve esta semana com os deputados Aguinaldo Ribeiro (PP) e Hugo Motta (presidente da Câmara Federal, do Republicano) num restaurante de João Pessoa.

*nota da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/hugo-motta-prestigia-desafeto-de-ribeiro/