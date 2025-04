Deverá ser anunciado nesta quarta-feira o relator, na Câmara Federal, do projeto de lei que isenta o Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês.

Dois nomes do PP ´disputam´ a relatoria: Aguinaldo Ribeiro (PB) e Claudio Cajado (BA).

De acordo com algumas publicações nacionais, o governo federal defende o nome de Aguinaldo, mas o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e seus aliados resistem, alegando que Ribeiro já foi relator da regulamentação da reforma tributária, além de ter um cargo de relevância como líder da maioria no Congresso, “bem como ter um histórico de atrito” com o ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL), padrinho de Motta, conforme expressão do ´Estadão´.

*Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

