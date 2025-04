Senador reforça possível candidatura ao governo da Paraíba

O senador Efraim Filho (União Brasil) participou, nesta segunda-feira (31), da posse de Fábio Ramalho como chefe de gabinete da Prefeitura de Campina Grande. Durante o evento, Efraim concedeu entrevista coletiva e voltou a falar sobre a possibilidade de disputar o governo da Paraíba em 2026.

Questionado sobre seus planos políticos, o senador usou uma metáfora já conhecida em sua trajetória:

“O único foguete que dá ré é o de Elon Musk e está bem longe daqui. Essa expressão de ‘foguete que não dá ré’ é um simbolismo de alguém que não se enverga, que não dobra o joelho, que não abaixa o cangote. Alguém que encara os desafios, que teve coragem de romper com o governo, sair candidato pela oposição e vencer as eleições”, afirmou.

Efraim destacou que sua pré-candidatura ao governo tem ganhado força e segue crescendo nas articulações políticas.

“O nome está bom, está leve e continua subindo”, disse o senador, sinalizando que mantém firme a disposição para a disputa.

A presença de Efraim no evento também reforçou sua proximidade com a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil), aliado importante no cenário político estadual. O encontro reuniu diversas lideranças políticas e deu o tom das movimentações para as eleições de 2026.

Ouça a entrevista aqui.