Posse na PMCG: saiba como foi a chegada do deputado Fábio Ramalho

O deputado estadual (licenciado) Fábio Ramalho (PSDB) atraiu um grande número de autoridades e de correligionários para a solenidade de sua posse como chefe de gabinete do prefeito Bruno Cunha Lima, realizada na manhã de ontem num auditório superlotado no ´Palácio do Bispo´.

Na edição desta terça-feira da coluna Aparte, o jornalista Arimatéa Souza detalha como foi a solenidade.

Leia a edição completa aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/velha-politica/