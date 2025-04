Novo chefe de gabinete da PMCG fala sobre prioridades e articulação politica

Novo chefe de gabinete do prefeito Bruno Cunha Lima, o deputado estadual licenciado Fábio Ramalho (PSDB) falou em entrevista sobre as suas prioridades à frente do cargo.

Fabio comentou também como pretende dividir a ação política com o ex-vereador Nelson Gomes Filho, coordenador de Assuntos Políticos da prefeitura.

Veja a entrevista.

*Vídeo: ParaibaOnline