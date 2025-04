O suplente de deputado Manoel Ludgério (foto) assume o mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba, no lugar do deputado Fábio Ramalho, que tirou licença e assumiu a chefia de gabinete do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil).

Durante a solenidade de posse de Ramalho ocorrida na manhã desta segunda-feira (31), Ludgério aproveitou para externar mágoas dos colegas de partido deputados Camila Toscano e Tovar Correia Lima, porque não abriram vaga para que ele pudesse assumir o mandato, o que só ocorreu graças a Ramalho e agora novamente.

“O homem deve ser autêntico e tem que ser o que é. Eu fui vereador em Campina Grande em 1992 e por seis vezes deputado estadual e essa sempre foi a minha postura de ser amigo dos amigos, ainda que nos momentos difíceis dos amigos, aí é que tem que ser amigo desses amigos, e Fábio abriu no ano passado quando o PSDB da Paraíba, os deputados Tovar e a deputada Camila se negaram a abrir um espaço na Assembleia para alguém que esteve na fronteira de luta, de trabalho e dedicação”, disse Ludgério.

Segundo ele, somente o deputado Fábio Ramalho foi quem se dispôs a abrir o espaço para que ele assumisse num período de quatro meses o mandato e encerrou o breve discurso agradecendo ao colega deputado por mais uma oportunidade ao mesmo tempo desejando êxito à frente da nova missão.