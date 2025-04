Cícero Lucena lembra prioridade do PP na federação com Lucas Ribeiro candidato

O prefeito Cícero Lucena voltou a falar do processo de federação entre o seu partido , o Progressistas e o União Brasil, presidido pelo senador Efraim Filho. Ele destacou que não há impasses ainda que os partidos estejam empatados em termos de representatividade no Congresso Nacional, mas na Paraíba, se tem o vice-governador, Lucas Ribeiro, que será o candidato natural de 2026, preenchendo um dos principais requisitos para a federação partidária.

“Na eleição para governador, o nosso vice-governador vai ter prioridade. Aqui na Paraíba, por termos um vice e em um outro estado, eventualmente, que tenha um do União Brasil”, explicou o prefeito, admitindo que essa questão está em fase de conversação, mas a princípio está definido como um ponto importante.

Conforme Cícero, obviamente, que a representatividade política tem que ser levada em conta, assim como a preservação de espaços e a responsabilidade, que são as causas maiores do processo de federação. Contudo, ressaltou que a antecipação da eleição para governo não é benéfica para construção do projeto maior que o grupo tem, que é o de preservar o modelo e a forma de governar que hoje está implantado na Paraíba.

Cícero negou ainda que esteja havendo uma negociação para o ingresso da senadora Daniela Ribeiro no PP para contribuir com o comando do partido na federação.

“Isso já está discutido em nível da união em Brasília, senão iria se fazer uma demanda de todo os partidos em querer conquistar novos parlamentares. Então, é o que já se tem hoje. O que nós temos de diferente é o vice-governador”, referendou.