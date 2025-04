Presidente do PSB de João Pessoa ratifica convite a Cícero para se filiar ao partido

O novo presidente do PSB de João Pessoa, e vice-prefeito da capital, Leo Bezerra comentou com a imprensa sobre o processo de filiações que vai implementar na legenda e ratificou o convite feito ao prefeito, Cícero Lucena (PP), bem como ao presidente da Câmara Municipal, vereador Dinho Dowsley.

“Na verdade está na minha agenda filiar todos aqueles que venham a contribuir com os nossos projetos, ao projeto do prefeito Cícero. Vamos fazer um grande evento de filiação. Estou esperando a homologação da da ata da nossa eleição por parte do ex-presidente Tibério Limeira e já vou montar uma reunião com toda a comissão”, disse.

Ele disse que vai esperar ainda a ascensão do governador João Azevêdo como presidente estadual do partido, a ser realizada no final de abril para uma reunião e discutir a realização do evento de filiação.

” Nós já fizemos o convite não só ao prefeito como também ao vereador Dinho para ingressarem na nossa legenda. Fizemos esse convite publicamente e queremos filiar o maior número possível de pessoas que possam contribuir com João Pessoa”, afirmou.