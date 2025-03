Tibério Limeira deixa presidência do PSB de João Pessoa; saiba quem comandará partido

O secretário estadual de Administração da Paraíba, Tibério Limeira, disse em entrevista concedida à imprensa nesta sexta-feira (28), que está deixando a presidência do PSB de João Pessoa, cujo comando passa a ser do vice-prefeito, Léo Bezerra.

Neste sábado (29), o PSB realiza o seu congresso municipal, a partir das 9 horas no Clube Cabo Branco cumprindo o calendário determinado pela executiva nacional do partido para a mudança de comando da legenda nos municípios.

Conforme Limeira, sua missão já foi cumprida depois de dois anos à frente do PSB de João Pessoa e agora parte para exercer outras funções dentro do partido com foco nas eleições de 2026, do fortalecimento e da dinâmica partidária. Ele confirma que vai disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Paraíba

“Acredito que a política partidária precisa ser oxigenada e apesar de ter direito à reeleição, acredito ainda que outros companheiros possam dar conta dessa tarefa para que eu possa também cumprir outras missões”, disse.

Ele confirmou ainda que abril quando haverá o congresso estadual do PSB, eles irão eleger o diretório estadual do partido que será presidido pelo governador João Azevêdo, “Já que ele é maior liderança da política da Paraíba e preciosa daqui para frente comandar os destinos do partido neste momento para que a gente possa passar por esse transição com o final do ciclo do governador”, avaliou.