Secretária não cogita sair do PSB e destaca mudança de comando nos municípios

A secretária de Desenvolvimento Humano, Polyanna Dutra, que está cumprindo uma agenda intensa no interior do estado neste final de semana, falou sobre a renovação na direção do PSB nos municípios paraibanos, cujo processo faz parte do congresso municipal do partido e disse estar inteiramente envolvida e que faz parte do time político do governador João Azevêdo que em breve vai assumir a presidência do partido..

Ela confirmou a presença do governador no Congresso Municipal de João Pessoa a ser realizado neste sábado, a partir das 9 horas no Clube Cabo Branco .

“Vai ser um momento bem representativo. O PSB não tem dono. Então, constantemente, acontecem essas renovações nos diretórios e isso é importante ser dito, desse desprendimento de ter renovações nos quadros. Quem manda são os filiados e o governador tem a postura de não determinar, mas de construir nomes”,disse.

Sobre a probabilidade de trocar o PSB pelo PT para disputar uma vaga na Câmara Federal, Polyanna Dutra respondeu que não há nenhuma e que está muito bem no PSB. “Foi um partido que me acolheu e sai também do PT sem nenhuma aresta. Foi uma conjuntura lá atrás, acho que a gente milita juntos. O PSB tem muito a acrescentar ao PT e dá sustentação ao presidente Lula”, destacou.

Ela ressaltou ainda que é um quadro que milita no campo progressista e que discute com outros partidos a exemplo do PMN, com a REDE e o próprio PT além do PSB. “A gente está sempre em discussão porque desse lado do campo progressistas, a gente discute projeto e esse projeto do PSB na Paraíba tem dado certo e a Paraíba não quer mudança porque esse modelo de gestão de João Azevêdo tem dado certo e não tem nenhuma necessidade de eu ir para outro partido”, argumentou.