Primeira-dama de Santa Rita assume presidência do PSB no município

A primeira-dama de Santa Rita, Fernanda Alvino passa a comandar a presidência do PSB no município. Ela substitui o radialista Humberto Alexandre que estava na presidência do partido.

Conforme os bastidores da política, a mudança de comando do PSB no município se deve à recente aproximação do prefeito Jackson Alvino (Progressistas) ao governador João Azevedo (PSB).

A aproximação faz parte do processo de realinhamento que integrantes do Progressistas, entre eles, o vice-governador, Lucas Ribeiro vem fazendo para trazer para a base governista, o grupo de Santa Rita, liderado pela deputada estadual Jane Panta e o ex-prefeito, Emerson Panta, primo de Alvino.

O grupo estava afastado do governador desde as eleições municipais porque o candidato de João Azevedo para disputar a Prefeitura de Santa Rita foi o radialista Nilvan Ferreira, que deixou o PL para disputar o pleito pelo Republicanos, mas não obteve êxito.

Superadas as querelas das eleições, Jackson Alvino firmou parceria com Azevêdo, em recente audiência administrativa e política ocorrida na Granja Santana e declarou apoio ao projeto político do governador para as eleições de 2026.

Alvino disse que vai acompanhar o governador seja para qual decisão a ser tomada no próximo ano. A recompensa veio com o comando do PSB por meio da primeira-dama em Santa Rita, o terceiro maior colégio eleitoral do estado…