Ciro Nogueira é senador pelo Piauí e presidente nacional do Progressistas. Ele foi designado pela direção nacional partidária para avançar nas tratativas com a direção do União Brasil visando a formalização de uma federação partidária.

Ao falar à APARTE sobre como estavam as reações iniciais à referida federação, Ciro respondeu que “está indo tudo muito bem. Têm as acomodações a serem feitas, mas o saldo é muito mais positivo do que os problemas que a federação possa acarretar”.

*Informações da coluna Aparte, escrita pelo jornalista Arimatéa Souza.

