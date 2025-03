Aparte: leia a homenagem feita a Vital do Rêgo e Ronaldo Cunha Lima

Esta semana, durante solenidade na Associação Nordeste Forte, nas dependências da CNI (Confederação Nacional da Indústria), em Brasília, o governador Ronaldo Caiado (União), de Góias, prestou uma homenagem a dois paraibanos ilustres, já falecidos: Vital do Rêgo e Ronaldo Cunha Lima.

“Quero fazer alguns reconhecimentos, porque talvez tinha sido um dos poucos parlamentares que teve a oportunidade de conviver com Vital do Rêgo, aquele homem que – sem dúvida alguma – cada discurso era uma verdadeira oração do ponto de vista de conteúdo, ao mesmo tempo de preparo intelectual (…) Sempre nos ensinando e nos dando aula. Eu fazia questão de sentar ao lado dele para aprender”, discorreu o goiano.

“Poucas vezes eu vi na tribuna um homem exercer a sua função com tamanho conteúdo, preparo e espírito público”, emendou.

Caiado avançou: “Também tive a oportunidade de conviver com Ronaldo Cunha Lima. Foi um dos homens mais cultos, e não só um poeta nato. Era um cidadão que tinha uma rapidez de raciocínio ímpar. Ele era, sem dúvida alguma, um dos homens mais sagazes que eu conheci, com um grau de ironia ímpar. Eu aprendi muito com ele na oratória do dia a dia”.

*notas da coluna Aparte, escrita pelo jornalista Arimatéa Souza.

