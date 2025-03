PL já conta com mais de 300 votos em favor de anistia

O líder do Partido Liberal na Câmara Federal, deputado Sóstenes Cavalcante, disse em entrevista ao ´Estadão´ que contabiliza atualmente o apoio de mais de 310 deputados favoráveis à anistia para os presos do 8 de Janeiro.

Sóstenes informou que tem se reunido com o líder do Republicanos, Gilberto Abramo (MG), e com o presidente do partido, Marcos Pereira (SP), para selar o apoio da sigla à anistia.

“O Republicanos vai estar conosco na anistia. Além do Republicanos, nós já tínhamos sete partido confirmados. Eu acho que a gente chega a nove tranquilamente. Vou atrás do Solidariedade por último. Nós vamos passar de 310 votos nessa votação. Não tenho nenhuma dúvida disso”, acrescentou o líder do PL.

Ainda conforme o relato do deputado, o presidente da Câmara, Hugo Motta (REP-PB) garantiu que vai se reunir com os líderes após retornar da viagem ao Japão e deve pautar o projeto da anistia na sequência. “Aliado”

“O presidente Hugo Motta é aliado do projeto de anistia desde o primeiro momento e não vamos tomar nenhuma decisão na ausência dele por lealdade, entretanto a gente precisa dizer que temos total confiança que na chegada dele a anistia será pautada com a urgência necessária”, finalizou Zosteres.



*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/efraim-filho-mira-joao-e-acerta-no-republicanos/

