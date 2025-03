Ex-governador anuncia que vai disputar o cargo de deputado federal em 2026

O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, anunciou nesta segunda-feira (24) que disputará uma vaga na Câmara Federal nas eleições de 2026. Segundo ele, a decisão não é contra ninguém, muito menos contra qualquer integrante do PT, já que o partido conta atualmente com Luiz Couto na cadeira de deputado federal.

“Nós estaremos juntos para combater a extrema-direita e os setores mais fisiológicos que, infelizmente, voltaram a dominar a política na Paraíba. Compreendo também que um dos grandes entraves para as mudanças que o presidente Lula se propõe a fazer é exatamente o Congresso, porque ele é muito fisiológico, com R$ 55 bilhões em emendas – algo que não existe em nenhum outro lugar do mundo”, destacou.

Ricardo criticou o fato de que esse mesmo Congresso, que dispõe de grandes recursos, se recusa a discutir as grandes pautas da modernidade e do presente. Ele revelou ainda que estava conversando com um companheiro – sem citar nomes – que antecipou sua decisão, o que o levou a confirmar que será candidato nas eleições de 2026.

O ex-governador afirmou, no entanto, que só não disputaria a eleição caso fosse convencido de que uma candidatura majoritária seria mais benéfica para o projeto do PT de derrotar a extrema-direita e reeleger o presidente Lula. “Mas eu vou e acho que estou preparado para essa tarefa de representar a Paraíba na Câmara dos Deputados, porque, de certa forma, não apenas procuro me atualizar, mas também acredito ter coragem para colocar em debate os grandes temas, ao lado de companheiros do PT e de outros partidos aliados”, concluiu.