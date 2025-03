Após muito tempo, o deputado Tovar Correia Lima (PSDB) subiu dias atrás à tribuna da Assembleia Legislativa para falar sobre a gestão do governador João Azevêdo (PSB).

O ´tucano´ pediu a isenção total do ICMS que incide sobre a cesta básica, cobrando em seguida “sensibilidade e compromisso social” do chefe do Executivo.

*Informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

