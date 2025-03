Cícero destaca nome do filho para compor chapa governista em 2026

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), falou sobre política durante a solenidade de entrega da primeira Sala Lilás do Brasil, em João Pessoa.

O gestor comentou sobre a possível participação de seu filho, o deputado federal Mersinho Lucena (PP), na chapa do grupo do governador João Azevedo para as eleições de 2026.

“O primeiro plano é sempre o desejo do eleitor paraibano. Os partidos irão ouvir e considerar a vontade do povo. Tenho uma missão como prefeito pela quarta vez, e minha dedicação está voltada a essa tarefa. Mersinho é um político da nova geração e tem muito a contribuir para o Estado. Se houver a oportunidade e se for conveniente para a Paraíba, com certeza ele estará disposto a participar de qualquer projeto que beneficie o nosso Estado”, afirmou Cícero.

Ouça a entrevista