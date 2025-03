O senador Efraim Filho (União) disse que os contatos que manteve esta semana, por ocasião da comemoração de seu aniversário em Brasília, com os presidentes nacionais do União Brasil (Antonio Rueda) e do PP (Ciro Nogueira), consolidaram as bases da futura federação em termos de Paraíba.

“A federação terá um comando compartilhado e o critério da pesquisa para definir o candidato a governador – Lucas Ribeiro ou Efraim”, esclareceu o senador.

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

