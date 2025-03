Vice-governador revela diálogos com Azevêdo para realinhar base política do Progressistas

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro revelou à imprensa, nesta sexta-feira (21), que está em andamento uma conversação com o governador João Azevêdo (PSB) para realinhar toda base política do seu partido, o Progressistas. A reaproximação do grupo à base governista conta ainda com a participação do deputado federal, Aguinaldo Ribeiro, tio do vice-governador.

Segundo ele, a aproximação do prefeito de Santa Rita, Jackson Alvino, à base do governo e a reunião com Azevêdo já é fruto das conversas, mas querem ainda reagrupar a deputada Jane Panta e o ex-prefeito Emerson Panta. “É um importante grupo e a gente precisa fazer essa aproximação com todos”, explicou.

Lucas Ribeiro também comentou a fala da deputada Jane Panta, que disse que sua volta à base do governo vai depender de uma construção política.

“Com certeza. A gente está trabalhando como o governador, ao anunciar a retomada da implantação de um Centro de Hemodiálise em Santa Rita, de realizar convênios com o Hospital da Criança, que foi uma grande obra do prefeito Emerson Panta e a luta da deputada Jane Panta, além da construção de um Centro Esportivo anunciado no início do ano pelo governador”, destacou.