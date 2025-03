Prefeito de Santa Rita firma parceria com Azevêdo contrariando apoio da família Panta

O prefeito do município de Santa Rita, Jackson Alvino (PP), resolveu se aproximar da base de apoio político do governador João Azevedo (PSB), contrariando o ex-prefeito Emerson Panta e a deputada Jane Panta, que são adversários do governador e o ajudaram na eleição para prefeito no ano passado.

Não há ainda um rompimento explícito, até porque o ex-prefeito foi nomeado pelo atual gestor, do qual é primo, como secretário municipal de Representação Institucional. A pasta tem como objetivo reforçar as relações institucionais, o que foi iniciado por Alvino ao procurar Azevedo, bem como fomentar a articulação entre o município e outras esferas de governo, além de instituições públicas e privadas.

Segundo Jackson Alvino, não houve, por parte dele, uma comunicação prévia aos seus aliados sobre o encontro político-administrativo que aconteceu recentemente na Granja Santana com o governador. Contudo, o prefeito afirmou que seu compromisso com os Pantas está mantido.

“Eu procuro dar uma melhor representação a Santa Rita e vejo com bons olhos o governador, que tem atuado no município. Quem vai colher esses frutos são os cidadãos santarritenses”, disse.

Sobre seu novo posicionamento político, sinalizando apoio ao governador para as eleições de 2026, o prefeito destacou que vai conversar com seus aliados, pois considera o diálogo uma peça essencial na política. No entanto, afirmou que o ex-prefeito Emerson Panta e a deputada Jane Panta é que devem responder sobre seus próprios posicionamentos políticos.

“Eu digo e reafirmo que farei por João Azevedo o que for possível e vou dialogar com todos em Santa Rita para que ele chegue forte, caso decida realmente ser candidato a senador. Me coloquei à disposição para fazer parte do seu projeto”, ressaltou.

Alvino esclareceu ainda que não há interferência de Emerson Panta em sua gestão, como foi divulgado na imprensa. Segundo ele, essa suposta interferência estaria prejudicando seu desempenho como prefeito.

“As pessoas têm que entender que o prefeito sou eu. Quem foi para as urnas foi o meu nome, e a maioria da população escolheu Jackson Alvino como prefeito”, enfatizou.

