Cícero Lucena: é importante ter a continuidade do trabalho de João Azevêdo

Em entrevista ontem, o prefeito Cícero Lucena (PP-JP) balizou a expectativa de instalação da federação noutra direção: “O critério por estado, ele é definido proporcionalmente ao tamanho da bancada do estado. No nosso caso aqui, nós temos dois deputados”.

“Um critério que está programado é que o candidato a governador será o candidato do PP, já que nós temos como vice-governador Lucas Ribeiro, que é do PP”, assinalou o prefeito.

Conforme o relato de Cícero, espelhado em declarações do senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do PP, nove estados vão ficar sob o controle do Progressistas, nove estados ficarão com o União Brasil e nove estados terão gestão nacional quanto à escolha do futuro candidato a governador.

“No caso da Paraíba, dentre os critérios, tem que o partido que tiver o governador ou o vice-governador atual, ele terá a prioridade e terá o direito de indicar o futuro candidato a governador”, ressaltou Lucena.

Ainda conforme o prefeito, “nós não estamos decidindo (no momento) quem vai ser candidato a governador. Nós estamos decidindo a importância de ter a continuidade do trabalho que o governador João Azevedo vem fazendo”.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/casamento-com-divorcio-encomendado-na-paraiba/