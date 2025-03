Suplente de vereador é empossado na Câmara de João Pessoa

Na sessão ordinária desta quinta-feira (20), o suplente de vereador Wamberto Ulysses (Republicanos) foi empossado na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP).

O parlamentar ocupa a vaga do titular licenciado Marmuthe Cavalcanti, uma vez que a suplente da vez, a Capitã Rebeca, ambos do mesmo partido, se declarou impossibilitada de assumir a vereança.

“Esta Casa lhe recebe com todo respeito e carinho, não só da Mesa Diretora e desta presidência, mas também de todos os vereadores e servidores”, afirmou o presidente da CMJP, vereador Dinho Dowsley (PSD), dando as boas-vindas ao novo parlamentar.

Wamberto Ulysses agradeceu primeiramente a Deus e a todos os que contribuíram para que este mandato acontecesse, O parlamentar também afirmou que chega à Casa com muita vontade de trabalhar.

“É uma responsabilidade imensa. Sempre trabalhei nos bastidores da política e, agora, poder sair e realmente colocar meu nome e minha marca traz um sentimento de gratidão por tudo que já passei, construí e aprendi. Chego à Casa com muita vontade de trabalhar, com determinação, com coragem, para fazer um mandato de excelência”, declarou o vereador.

O parlamentar tem como bandeiras de mandato o autismo, a luta por moradia, pela comunidade surda e pela defesa das pessoas.

“É preciso defender o maior patrimônio que a nossa cidade tem, que são as pessoas de João Pessoa. É ouvir com carinho, com atenção, dar um feedback dos problemas, ir nas secretarias para lutar por melhorias, por obras, por ações. As pessoas estão carentes disso, de alguém que as escute, que dê um retorno no WhatsApp, que atenda as ligações. Eu sempre defenderei as pessoas e vou seguir o propósito de servir e fazer o bem a elas”, enfatizou Wamberto Ulysses.