Os partidos do agrupamento ´Centrão´ – no qual estão inseridos PP e União Brasil – se preparam para participar das eleições presidenciais do ano que vem deixando à margem do processo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT), apostando as fichas numa candidatura ´nova´ perante o eleitorado brasileiro.

Da mesma forma, as direções partidárias pavimentam o caminho para a formação de bancadas folgadamente majoritárias na Câmara Federal e no Senado.

As conveniências e/ou rusgas estaduais serão colocadas em segundo plano e terão que se adequar às prioridades nacionais.

*Tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

