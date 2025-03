*Vídeo: ParaibaOnline

O deputado estadual Fábio Ramalho confirmou que irá atuar diretamente na gestão do prefeito Bruno Cunha Lima em Campina Grande. Em entrevista, o parlamentar destacou que recebeu o convite do gestor campinense e que vê a oportunidade como uma forma de retribuir à cidade que lhe garantiu uma expressiva votação nas eleições.

“Fui chamado pelo povo de Campina Grande, pelo prefeito Bruno, para poder ajudar aquela cidade que nos deu a segunda maior votação da nossa eleição, tivemos quase 10 mil votos. Dizíamos sempre que estávamos prontos para trabalhar por Campina Grande e por toda a Paraíba. O convite do prefeito nos deixa com um ego muito fortalecido para que possamos ajudar aquela cidade e fazer com que Campina continue sendo essa grande referência de gestão e de política para toda a Paraíba.”

Sobre seu papel na gestão municipal, Ramalho afirmou que pretende atuar como um elo entre a população e a administração, buscando atender às principais demandas da cidade.

“Eu tenho medo de ponte, quero ver ponte quebrar, eu prefiro ser um elo de ligação entre o povo de Campina, a gestão, para que possamos entender o que a população espera. São mais de 400 mil habitantes que precisam da saúde funcionando, da educação, da assistência. Campina tem muito a ser entregue, o prefeito Bruno já entregou muito. E muito será entregue ainda: várias avenidas na região leste, na região sul, escolas que estão sendo abertas, creches com inovação no número de vagas distribuídas ao povo.”

O deputado também ressaltou que sua atuação na Prefeitura não o afastará das demandas estaduais e que seguirá trabalhando para garantir recursos para a cidade e região.

“Na verdade, eu acredito que o tempo quem faz somos nós. Se tivermos as condições necessárias, durante esse tempo vamos conseguir fazer muito. Com nossa experiência como prefeito e deputado, continuaremos levando emendas para nossa cidade. Só esse ano foram quase R$ 2 milhões para várias cidades, incluindo Campina Grande. Além disso, seguimos cobrando do governo do Estado questões fundamentais, como a segurança pública, a reestruturação salarial e o abastecimento hídrico da região.”

Por fim, Ramalho adiantou que seguirá articulando politicamente e destacou a importância da união da oposição para o pleito de 2026.

“Tenho certeza que a população paraibana já espera um grande projeto para 2026 e a oposição estará unida e fortalecida para que possamos construir esse caminho juntos.”