Deputado estadual comenta o declínio do PSDB e a fusão partidária

O presidente do PSDB na Paraíba, deputado Fábio Ramalho, falou com a imprensa sobre a fusão em andamento do seu partido com o Podemos e o PSD e que tem conversado muito com o presidente nacional Marconi Perillo sobre todo o processo de fusão com os partidos para o fortalecimento da oposição na disputa de 2026.

“Nós temos hoje uma inclinação muito forte para a fusão com o Podemos. Nacionalmente, o PSDB tem uma grande história com o país e com o Estado, mas dá para se perceber o declínio que tem tido no país. Então, com esse avanço da fusão com o Podemos, eu tenho certeza que estamos tendo muito mais convergências do que divergências”, disse.

Segundo ele, dentro do Podemos já contam com dois grandes deputados federais que são Ruy Carneiro e Romero Rodrigues, com os quais não terão nenhum problema político.

Em relação ao PSD, o deputado destacou que será uma soma muito importante com a presença do ex-deputado federal e ex-tucano Pedro Cunha Lima, que deixa o seu nome à disposição do povo paraibano na disputa pelo governo do Estado nas eleições de 2026.

“É preciso que as pessoas entendam que já são 16 anos de um ciclo que precisa ser encerrado e nós precisamos de um governo que tenha um olhar para o futuro, um olhar para educação, um olhar para gerenciar as pessoas que mais precisam, de programas sociais que não sejam programas políticos momentâneos, mas que a gente possa olhar para uma Paraíba melhor”, destacou.

Para Ramalho, Pedro Cunha Lima, empatou as eleições em 2022 sem nenhuma estrutura e com um posicionamento muito forte do governo federal nas eleições.

“Em 2026, sem sombras de dúvidas, será o ano das oposições na Paraíba, porque o projeto é fazer justamente um gestor que tenha capacidade, que tenha um olhar de desenvoltura para o estado da Paraíba com Pedro na disputa pelo governo estadual, enfatizou.