Colunista relata processo de escolha da nova integrante do TCE-PB

1º vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Felipe Leitão (ainda oficialmente no PSD) afirmou ontem na ´Arapuan FM´ que não existe a possibilidade de apoiar Lucas Ribeiro (PP), na eventualidade de o atual vice vir a assumir o governo e decidir disputar a reeleição.

“A candidata preenche, com folga, todos os requisitos para a inscrição da candidatura”, declarou no começomanhã o deputado Felipe Leitão, relator do processo no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça.

Ele optou por dispensar a postulante da sabatina, alegando que é algo facultativo à luz do regimento interno do Legislativo estadual.

O deputado Wallber Virgolino (PL) declarou o voto contrário, mesmo o escrutínio tendo sido feito de maneira secreta.

Estavam ausentes do plenário da ALPB os deputados Hervázio Bezerra (PSB), Gilbertinho (União) e Eduardo Carneiro (Solidariedade), este último se encontrava em Brasilia.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/joao-azevedo-cicero-esta-fora-de-2026/