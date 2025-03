Veneziano: “Quem é governo pode se dar ao luxo de retardar as suas decisões”

O senador Veneziano Vital, presidente do MDB na Paraíba, disse nesta segunda-feira que a direção nacional do partido avança nas conversações com outras legendas com vistas à rearrumação partidária para as eleições do ano que vem.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM (104.1) – a maior audiência regional no horário em Campina Grande e região -, o senador comentou que “é sugerível” que as decisões da oposição na Paraíba, em termos de chapa para concorrer ao pleito do ano que vem, aconteçam ainda este ano.

“Quem é governo pode se dar ao luxo de retardar as suas decisões”, enfatizou Veneziano, entendendo que o último trimestre deste ano seria o tempo oportuno para as definições.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

