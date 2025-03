Relator destaca lisura no processo de votação de Alanna Galdino pra o TCE da Paraíba

O primeiro vice-presidente da ALPB e relator, Felipe Leitão (PSD) destacou a lisura do processo de votação do nome da advogada Alanna Galdino para ocupar a vaga de conselheira no TCE da Paraíba.

A votação por 32 votos x 01 aconteceu durante a sessão desta terça-feira (18) de forma tranquila e democrática, conforme o deputado.

Segundo ele, a votação foi dentro do esperado e que 32 parlamentares usaram do seu direito de exercer o voto. “Haviam 32 deputados em plenário e um online, que foi o deputado Eduardo Carneiro, mas não é permitido pelo Regimento Interno fazer o voto, nesse caso de escolha de conselheiro, então ele ficou impedido de votar. O presidente Adriano Galdino estava presente, mas não exerceu o direito de voto e eu até pedi que constasse em ata isso”, disse.

Conforme Felipe Leitão, agora o nome será encaminhado ao governador João Azevedo (PSB) para que ele possa proceder com a nomeação de Alanna Galdino. Em relação à posse, o deputado informou que vai depender desse trâmite.

“O que a gente pode adiantar pela parte da Assembleia é que ainda hoje vamos entregar em mãos ao governador João Azevedo o resultado da votação, que vai proceder com a nomeação para publicação no Diário Oficial”, explicou.